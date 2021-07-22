الجمعة: طقس صيفي اعتيادي نهارا وتسود أجواء مائلة للبرودة ليلا

عمان-الغد- يتوقع ان تبقى درجات الحرارة يوم الجمعة في الاردن حول إلى أقل بقليل من معدلاتها الشهرية، ويكون الطقس صيفيًا اعتياديًا في المرتفعات الجبلية، وحاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة، كما ويتوقع ان تكون الرياح شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر قد تعمل على اثارة بعض من الغبار الخفيف في المناطق الصحراوية.

أما في الليل يتوقع ان تسود أجواء مائلة للبرودة إلى لطيفة في الجبال والسهول، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الشرقية، وترتفع نسب الرطوبة السطحية وتتشكل الغيوم المنخفضة ساعات الصباح الباكر في شمال ووسط المملكة بالاضافة لجبال الشراه قد تعمل على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة