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الجمعة.. طقس صيفي مُعتدل نهاراً ولطيف ليلاً

منذ 3 ساعات
عمان من سمائها - تصوير محمد أبو غوش

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عمان- الغد- قال موقع طقس العرب، اليوم الخميس، إنه ستستمر درجات الحرارة انخفاضها نهار الجمعة، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

وأضاف أنه سيكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فوق المناطق الجبلية، في حين يكون حاراً نسبياً إلى حار في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وبين الموقع انه في المساء سيكون الطقس لطيفاً ورطباً بشكل عام، وتظهر كميات من السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وأشار إلى أنه يوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية خفيفة من الأمطار أقصى شمال المملكة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، وتكون الرياح غربية معتدلة السُرعة.

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