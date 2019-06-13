الجمعة.. طقس معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً

عمان- الغد- قال موقع طقس العرب، اليوم الخميس، أنه ستستمر درجات الحرارة نهار الجمعة دون مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بنحو 2-3 درجات مئوية.

وأضاف الموقع أنه سيكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في عموم المناطق، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيفة ويكون ارتفاع الموج (5-10 سم)، وتكون درجة حرارة سطح مياه البحر 26 درجة مئوية.

وتاليا درجات الحرارة المتوقعة :

شرق عمان: من 27 الى17

غرب عمان: من25 الى16

إربد: من26 الى 19

جرش: من27 الى17

السلط: من26 الى17

عجلون : من24 الى17

الزرقاء: من28 الى17

المفرق: من28 الى15

مأدبا: من27 الى17

الكرك: من24 الى15

الطفيلة: من24 الى15

معان: من27 الى18

العقبة: من35 الى26