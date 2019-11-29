الجمعة في الأردن.. 6 وفيات بحوادث مختلفة

عمان- الغد- سجل الأردن لغاية الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة، 6 وفيات إثر عدة حوادث في مناطق مختلفة، حسب احصائية سريعة أجرتها “الغد”.

وعثرت الأجهزة الأمنية، اليوم، على 3 جثث؛ اثنتان منها في إربد الأولى لشخص عثر على جثته في منطقة ملكا عليها آثار طلق ناري، والثانية لشاب عثر على جثته معلقة على شجرة زيتون في الحي الشمالي بمدينة إربد.

كما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة ثالثة عليها آثار طعنات في منطقة الصناعة جنوبي العاصمة عمّان، وباشرت التحقيقات في الحالات جميعها.

وفي محافظة المفرق، توفي عروسان، اليوم الجمعة، إثر تعرضهما للاختناق داخل منزلهما بمنطقة المبروكة / الخالدية، إثر تسرب غاز من المدفأة.

كما توفي شاب عشريني بحادث سير في منطقة الحسينية لشاب الحسينية جنوبي محافظة الكرك.

وفي حادثة آخرى عثر على طفلة حديثة الولادة داخل سوق الجمعة في مدينة إربد وحالتها العامة جيدة، حيث باشر الأمن التحقيق لمعرفة ذويها.