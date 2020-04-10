الجمعة: كتلة هوائية باردة وأمطار بين الحين والآخر

عمان- الغد- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة ورطبة، لذا تنخفض درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلها بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وتكون الاجواء باردة في أغلب مناطق المملكة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، تسقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في ساعات الصباح ويصحبها الرعد أحيانا أخرى.

ويمتد هطول زخات من المطر أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا في مناطق البادية، بينما تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا في ساعات المساء والليل ويخف نشاط الرياح ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية.

تبقى الأجواء غدا السبت باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر خلال ساعات النهار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار. ويطرأ السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 5 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 11 – 3، وفي مناطق البادية 17 – 7، في مناطق السهول 13 – 6، وفي الأغوار الشمالية 21 – 9، والأغوار الجنوبية 25 – 15، والبحر الميت 23 – 13، وخليج العقبة 24 – 14 درجة.