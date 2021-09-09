الجمعة.. كتلة هوائية خريفية تؤثر على الأردن

عمان -الغد – يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية خريفية مُعتدلة الحرارة من المملكة نهار الجمعة، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مُعتدلاً في المرتفعات الجبلية، حاراً نسبياً إلى حاراً في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى أجزاء من البادية بحسب موقع طقس العرب.

وتنتشر كميات من الغيوم المُنخفضة والسُحب المُتوسطة خاصةً في المناطق الشمالية، توجد على إثرها احتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار في اجزاء محدودة من شمال المملكة قد لا تتحقق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة لنشطة السرعة، تصحب بهبات قوية على بعض المناطق بما فيها خليج العقبة، تعمل على إثارة الأتربة والغُبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

طقس مائل للبرودة إلى بارد نسبياً ليلاً