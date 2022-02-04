منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا

تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خلال النهار باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتسقط الأمطار بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن سطح البحر تساقط الثلج على فترات تتراكم بشكل محدود، بينما تسود أجواء مغبرة في شرق وجنوب شرق المملكة ومع ساعات الليل يتوقع أن تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق عدة من المملكة، ومن المحتمل أن تكون خلال الليل غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم/الساعة في بعض المناطق.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ السبت باردة جداَ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيره أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة ويحتمل في ساعات الصباح هطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 3 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 – 3، وفي مرتفعات الشراة 4 – 1، وفي مناطق البادية 11 – 3، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الأغوار الشمالية 16 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 9، وفي البحر الميت 17 – 10، وفي خليج العقبة 18 – 9 درجة مئوية.