الجمعة والسبت: منخفض جوي ماطر وثلوج متوقعة فوق المرتفعات

عمان-الغد- تتأثر المملكة أعتبارًا من ساعات مابعد منتصف الليل وفجر الجمعة بمقدمة منخفض جوي يصنف على انه من الدرجة الثانية (إعتيادي) وفقاً لمؤشر طقس العرب وتبدأ احتمالات الامطار خلال ساعات الفجر ويتوقع ان تعبر المملكة جبهة هوائية باردة خلال ساعات صباح وظهيرة الجمعة بحيث تنخفض الحرارة بشكل واضح وتسود اجواء باردة وتهطل الامطار في شمال ووسط ومرتفعات جنوب المملكة ولايستبعد ان تترافق بزخات من البرد وأن تكون غزيرة في بعض المناطق ويستمر تأثير الجبهة خلال نهار الجمعة على ان تتراجع فرص الامطار قليلاً خلال ساعات المساء والليل الاولى.

جبهة هوائية جديدة وتعتبر اشد تأثيرًا وهي الجبهة الرئيسية التابعة للمنخفض الجوي ليل الجمعة/السبت

يتوقع بمشيئة الله ان تعبر المملكة جبهة هوائية فعالة خلال ساعات ليل الجمعة/السبت وتشتد خلال ساعات مابعد منتصف الليل حيث من المتوقع ان تعود الهطولات المطرية للأنتظام مجدداً وتكون الهطولات غزيرة في شمال ووسط المملكة قد تطال بعض المرتفعات الجنوبية.

السبت-يستمر تأثر المملكة بالنظام الجوي اجواء باردة بشكل كبير ولافت ويتوقع ان تهب رياح غربية قوية تترافق بهبات شديدة السرعة تكسر هباتها حاجز ال90كم خاصة خلال ساعات مابعد الظهر ويتوقع بقاء الفرص متاحة للامطار خلال مساء وليل السبت ان شاء الله.

فرص تساقط الثلوج

يتوقع ان تبدأ فرص تساقط الثلوج فجر السبت فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000-1100متر في مختلف مناطق المملكة وتستمر الفرص خلال اول ساعات الصباح من يوم السبت ولايستبعد ان تطال بعض الزخات مرتفعات دون ذلك لفترات وجيزة من صباح السبت ويتوقع ان يرتفع مستوى تساقط الثلوج على ان تصبح محتملة خلال بقية نهار السبت فوق المرتفعات الجبلية العالية.

توصيات هامة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

1-الأبتعاد عن مجاري الأودية والسيول نظرًا لارتفاع فرص تشكل السيول.

2-الانتباه من الانزلاق على الطرقات اثناء بدأ هطول الامطار-زخات البرد-الثلوج فوق المرتفعات.

3-تثبيت الاجسام القابلة للطيران نظرًا لتوقعات هبوب رياح قوية.

4-الأنتباه من الفروقات الحرارية الحادة بين اليوم وغداً.

5-الانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل احتمالية اثارة الغبار في المناطق الصحراوية وبفعل تشكل الضباب فوق المرتفعات.