“الجمعيات الخيرية” يستعد لإطلاق موقعه الإلكتروني

أنهى الاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال اجتماع عقد في مبنى الاتحاد، الاستعدادات النهائية للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالاتحاد الذي سيتم إطلاقه خلال الاحتفال الذي سينظمه الاتحاد باليوبيل الذهبي لليانصيب الخيري قريبا.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات خلال ترؤسه الاجتماع بحضور اللجنة المشرفة على الاحتفال مدير الاتحاد خليل القبيسي ومديرة المشاريع شذى قطيشات ومسؤول قسم تكنولوجيا المعلومات خير عكاوي ورئيس قسم العلاقات العامــة في الاتحاد رايه حراحشة إن الاتحاد يعطي اهتماما كبيرا لأهمية الإعلام من خلال انفتاحه على جميع وسائل الإعلام وتوفير المعلومة الصحيحة بكل شفافية ووضوح بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققها العديد من المؤسسات مبينا أن الموقع الإلكتروني سيكون مساندا لهذه المؤسسات بشكل عام وللاتحاد العام بشكل خاص للتعريف بأهداف ورسالة الاتحاد ودوره في تعزيز العمل الخيري والإنساني والتنموي.

وأضاف عضيبات أنه تم تصميم الموقع وتطويره وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة حيث يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار الاتحاد واليانصيب الخيري والاطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات.

وأشار إلى أنه تم إثراء الموقع بالمعلومات التي تتعلق بأهداف ورسالة الاتحاد والشركاء و الداعمين والمشاريع التي نفذت وتنفذ مبينا أن صفحات الموقع تشتمل على معلومات عن الاتحادات في المحافظات من رؤساء وأعضاء والية الاتصال و التواصل والانضمام والتطوع مع الاتحاد وأيقونات التقدم للمشاريع وآليات الإعلان عن الوظائف والعطاءات وأرقام وإيميلات الاتحاد.

وبين أن الموقع يتيح للقارئ التصفح في أقسامه باللغة العربية وسيتم عمل نسخة باللغة الإنجليزية والدخول للموقع بكل سهولة بغض النظر عن نوع الجهاز المستخدم سواء أكان جهاز حاسوب مكتبي أو محمول أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية.

وأشار إلى أن تصميم الموقع يعكس تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت مؤخرا على المهام والجهود التي يضطلع بها الاتحاد والأخبار والصور والفيديوهات إضافة إلى الوصول إلى المنصّات الرسمية للاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام لتتكامل مع الموقع الإلكتروني في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من جمهور المهتمين.

ولفت عضيبات إلى أن الموقع يضم كوكبة من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات وقسم الإعلام في الاتحاد ممن يمتلكون الخبرات والكفاءة القادرين على تعزيز وإيصال الرسالة والأهداف التي أنشئ من أجلها الموقع داعيا الجهات المستهدفة إلى تقديم اقتراحات من شأنها تطوير الموقع.