الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تقيم الحفل السنوي للداعمين

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم الرئيس الفخري للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، أقامت الجمعية حفل سنوي للداعمين الذين يساندون الجمعية منذ 29 عاماً .

وأضاف سموه في كلمة القاها خلال رعايته للحفل إن استقرار المشرق يتطلب إجراء دراسات مسحية للواقع المجتمعي للتعرف على القدرات الكامنة فيه، وإيجاد المعلومة الدقيقة في المجال المكاني والإنساني والاقتصادي لتعزيز مفهوم الصالح العام والأمن الديمقراطي الذي يؤدي الى صون كرامة الإنسان

ونوه سموه أيضاً اننا بحاجة تكوين شراكات للانتقال من البعد الإنساني الى بعد المواطنة العربية، حيث انه لا توجد دولة في المشرق قادرة على حل مشكلاتها في مجالات المياه والطاقة والأساسيات الخمسة (الملاذ ،والصحة والغذاء والمياه ،والتعليم ) لوحدها. ونوه سموه ايضاً الى الحاجة لصوت نامع من الإقليم للتفكير في بناء رؤية لمستقبل شعوبه القائمة على تحديد الأولويات لمعالجة التحديات ورفع القدرة الاحتمالية للإقليم تمكننا من الانتقال من الأسلوب الثنائي إلى الاسلوب الكلي ومن التشخيصي إلى تعريف الهشاشة بكليتها.

وجدد سموه الدعوة إلى تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي إقليمي للخروج ببدائل مبتكرة تساعد صناع القرار للتخطيط للمستقبل وصياغة برامج تنموية. وعرض سموه في حديثه أبرز التحديات المعيشية في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بارتفاع معدل الكثافة السكانية وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات البطالة، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد بدائل مبتكرة وبرامج انقاذ لمواجهة هذه التحديات. وعُرض على هامش الحفل فيلماً وثائقياً يحكي قصة تقديم الخدمات الطبية الإنسانية في مخيمات اللاجئين.

من جانبه ، تحدث نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الدكتور عبدالله البشير عن إنجازات الجمعية لهذا العام، من ضمنها افتتاح مركز طبي في مخيم الطالبية. واستعرضت المديرة التنفيذية للجمعية السيدة مها السقا الخدمات التي تقدمها الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية ومن خلال مراكزها الصحية في مختلف مخيمات اللجوء الفلسطينية في المملكة تقدم خدماتها لأكثر من 55 ألف مريض حيث أن هذه المراكز الصحية والعيادات أصبحت ملاذاً للاجئين.

وتحدثت السقا عن أبرز التحديات التي تواجه مخيمات اللجوء من النواحي الصحية والمجتمعية، وقدمت الشكر للداعمين والشركاء من القطاعات المختلفة.

وكرم سموه في ختام الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من مجلس الأمناء والهيئة الإدارية للجمعية، الداعمين الجدد.

يذكر ان الجمعية الأردنية للعون الطبي الفلسطيني تعمل منذ عام 1990 على توفير الرعاية الأولية للاجئين في المخيمات في الأردن وذلك في مخيم غزة/جرش، ومخيم حطين، ومخيم الطالبية/ زيزيا داخل مراكزها الصحية المجهزة بعيادات اختصاص ومختبرات ومراكز أشعة.