شركات وأعمال

الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين MAPتنظم يوم فحص مجاني في مخيم الطالبية بالتعاون مع طلبة من جامعة البترا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

نظمت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين يوم مجاني لفحص السكري وقوة الدم في احدى عياداتها الصحية في مخيم الطالبية/زيزيا في محافظة الجيزة يوم 11/1/2020.
تطوع طلبة من قسم التسويق في جامعة البترا بتأمين أجهزة فحص السكري ليوم الفحص المجاني وقام الطلبة مشكورين بالاعلان عن هذا اليوم المجاني في المخيم واستقبل الطلاب والكادر الطبي في الجمعية جميع المراجعين وتم عمل فحوصات قوة الدم والضغط وفحص السكري للمرضى من مختلف الأعمار.
حيث تشكر الجمعية الطلاب على المبادرة الرائعة بتقديم العلاج والتطوع من أجل خدمة المجتمع والمرضى المحتاجين.
وتعمل الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين منذ عام 1990م ويترأسها فخرياً “صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال” حيث تعمل الجمعية على توفير الرعاية الصحية الأولية للاجئين في المخيمات في الأردن وذلك في مخيم غزة/ جرش ومخيم حطين/شنلر في مراكزها الصحية المجهزة بعيادات اختصاص ومختبرات وأقسام أشعة. وقد استطاعت الجمعية حتى اليوم معالجة أكثر من (1,700,000) مريض.
وافتتحت الجمعية مركزها الصحي الثالث بداية عام 2019 في مخيم الطالبية وذلك لتحقيق هدفها الإنساني في خدمة هذا المخيم والقرى المحيطة به والتي تضم بمجموعها 25 ألف نسمة.

مقالات ذات صلة

هاتفHuawei Mate 30 Pro يتميّز بأدائه القوي وتصميمه الأيقوني وقدرته على الارتقاء بتجربة تصوير مقاطع الفيديو إلى آفاق جديدة

منذ 3 ساعات

“الحكمة” توقع اتفاقية حصرية مع “Chiesi Group”

منذ 19 ساعة

“المركز الإسلامي” تبتكر مسارات جديدة في العمل الخيري

منذ 19 ساعة

أسكدنيا للبرمجيّات.. استراتيجيات جديدة للعام 2020

منذ 19 ساعة

السوق مغلق المؤشر 1853.11 1.28%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock