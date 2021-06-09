“الجمعية الأردنية للماراثونات” تعلن أسماء الفائزين في سباق إل جي نصف ماراثون البحر الميت الافتراضي

عمان – الغد – أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات الخيرية عن أسماء الفائزين في سباق إل جي نصف ماراثون البحر الميت الذي نُظم افتراضيا وحظي بمشاركة 200 عداء وعداءة من الأردن.

وكانت “الجمعية الأردنية للماراثونات” وشركة ال جي قد نظمتا سباق نصف الماراثون خلال الفترة ما بين 28 أيار الى 4 حزيران الماضي عبر استخدام تطبيق الهاتف الخاص بالجمعية الأردنية للماراثونات (اركض للأردن الافتراضي/ Run Jordan VR)، لتتيح الفرصة للعدائين للمشاركة في إحدى سباقات 21 كم، 10 كم، 5 كم، ويمكن لعدائي سباق الـ 21 كم انهاء السباق على مدار ثمانية أيام أو أقل على أن لا يتجاوز تاريخ 4 حزيران وهو آخر يوم لإنهاء السباق.

وانتهت جميع السباقات في 4 حزيران ، وفاز في سباق 21 كم من الذكور معاذ عكاوي بعد منافسة مع عوني الرجبي الذي حل في المركز الثاني، فيما حل في المركز الثالث المتسابق رائد كراجه، وعن الإناث فازت في المركز الأول أشواق بدران، تلتها في المركز الثاني هانويا حسب الله، فيما فازت في المركز الثالث سماح الأجرب.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سباق 21 كم، فاز من الذكور علي سوالمة في المركز الأول على منافسه كمال طوالبه الذي حل ثانياً، فيما فاز في المركز الثالث تيسير الخطيب.

وعن فئة المكفوفين وضعاف البصر في سباق 21 كم، حل معاذ الطريفي في المركز الأول.

أما في سباق 10 كم، فقد فاز في المركز الأول من الذكور يوبي موسى، وفي المركز الثاني فضل أبو رميلة، في حين جاء محمد حموري في المركز الثالث، أما عن الإناث فقد فازت سيرين جعارات في المركز الأول، متفوقة على منافستها كرم قلعاوي التي حلّت في المركز الثاني، فيما جاءت العداءة سارة الهنيدي في المركز الثالث.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سباق 10 كم، فاز من الذكور في المركز الأول بلال أبو منسي، وفي المركز الثاني محمد أبو حسونة، في حين حلّ في المركز الثالث العداء عبدالرحمن مخلوف.

وعن فئة المكفوفين وضعاف البصر في سباق 10 كم، فاز في المركز الأول العداء سهيل النشاش بعد منافسة مع زميله محمد سامر الذي حل في المركز الثاني، وعن فئة الإناث حلّت نور سامر في المركز الأول، فيما جاءت العداءة سيدرا الصقري في المركز الثاني.

وفي سباق 5 كم، حل العداء عبد العزيز الصانع في المركز الأول بعد منافسه مع معاذ عكاوي الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء عارف فهد في المركز الثالث، وعن فئة الإناث فازت جمانة الريماوي في المركز الأول، وهدى جعارات في المركز الثاني، فيما حلت غزلان كموني في المركز الثالث.

وثمن المدير التنفيذي لشركة “إل جي إلكترونيكس” المشرق العربي Younghak Jeong جهود الجمعية الأردنية للماراثونات/أركض للأردن في تنظيمها لهذا الماراثون الافتراضي مع تشديدها على العدائين المشاركين بضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار Younghak Jeong إلى الشراكة المميزة التي تربط بين إل جي والجمعية الأردنية للماراثونات منذ سنوات طويلة، حيث تتلاقى أهداف الجهتين ومساعيهما في خلق مجتمع صحي يؤمن بأهمية الرياضة ودورها في بناء إنسان سليم العقل والجسد.

وأعربت مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات / أركض للأردن لينا الكرد، عن سعادتها بنجاح سباق إل جي نصف ماراثون البحر الميت الافتراضي بنسخته الأولى.

وتوجهت الكرد بالشكر العرفان لشركة إل جي الشريك الرسمي لسباقات البحر الميت التي تقيمها الجمعية منذ 25 عام، وقالت ” فخورون بشراكتنا المميزة مع إل جي ونقدر دعمها الدائم والمستمر لجمعيتنا خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتنا منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وبهذه الشراكة استطعنا أن نواصل تقديم دعمنا للعدائين للاستمرار في تدريباتهم لسباقات الجري والمشاركة فيها” مؤكدة أن النتائج التي حققها المشاركون في الماراثون ممتازة ومهمة في مسيرتهم التدريبية والرياضية.