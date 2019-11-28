الجمعية الأردنية للماراثونات تفتح باب التسجيل لآيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

عمان – الغد – تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات “Run Jordan” تحضيراتها للاحتفال باليوبيل البرونزي لـ “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” والذي سيقام تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد يوم الجمعة 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في مدينة العقبة.

وتعلن الجمعية الأردنية للماراثونات عن استقبال الراغبين بالتسجيل في “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” في مدينة العقبة في الفترة ما بين 30/11 و 5/12 في المكتب المتواجد في مدينة العقبة / ملعب العقبة بوابة رقم (2) من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للراغبين للمشاركة عن طريق التسجيل في مكاتب الجمعية المتواجدة في منطقة الشميساني في العاصمة عمّان، وعبر موقعها الإلكتروني www.RunJordan.com حتى 5/12/2019.

يشار إلى أن هذا الحدث الرياضي السياحي يشتمل على ثلاثة سباقات هي: نصف الماراثون (21 كم) والذي سينطلق في تمام الساعة 7:00 صباحاً، سباق 10كم (السباق الممتع) في تمام الساعة 9:00 صباحاً وسباق الأطفال (4.2 كم) في تمام الساعة 10:00 صباحاً، لتنتهي السباقات الثلاثة في ساحة ملعب تطوير العقبة.

جدير بالذكر أن أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يقام بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، ويحمل اسم شركة واحة أيلة للتطوير الراعي الرسمي للماراثون للمرة السابعة على التوالي، إلى جانب الرعاة الذهبيين لهذا الحدث الرياضي- أمانة عمّان الكبرى وشركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحاويات واكوافينا وفندق الموفنبك العقبة وهيئة تنشيط السياحة وشركة العقبة لادارة المرافق وشركة ارامكس العقبة وشركة هيلز وماكدونالدز بالاضافة لكافة الجهات الاعلامية المختلفة.