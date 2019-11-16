الجمعية الأردنية للماراثونات توقع إتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة سمية

عمان – الغد – قامت الجمعية الأردنية للماراثونات بتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة سمية، وذلك بهدف نشر رسالة التطوع في الأردن وإتاحة الفرص للشباب بأن يكونوا جزءاً من الفعاليات الوطنية، وتطويع جهودهم وطاقاتهم في الخدمة المجتمعية.

ووقع الإتفاقية كل من لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات والدكتور مشهور الرفاعي، رئيس جامعة الأميرة سمية، إذ تهدف هذه الإتفاقية إلى إتاحة الفرصة لطلبة جامعة الأميرة سمية وأعضاء هيئتها التدريسية لينخرطوا بالعمل التطوعي وليكونوا جزءاً فاعلاً في المجتمع من خلال الأنشطة التطوعية المختلفة التي ستوفرها الجمعية الأردنية للماراثونات في فعاليتها المختلفة، والتي تضم التراماراثون البحر الميت، سباق السيدات وماراثون عمان.

وأشار الدكتور الرفاعي، إلى أن هذا التعاون يفتح آفاق جديدة في الخدمة المجتمعية، تحت مظلة مكتب خدمة المجتمع، في عمادة شؤون الطلبة. ويهدف إلى إكساب الطلبة مجموعة من المهارات والقدرات، في مجال التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز روح المبادرة ورفع الوعي بأهمية العمل التطوعي، والخدمة المجتمعية، خلال سنوات الدراسة.

وقال الرفاعي إن تميّز الجامعة لا يقتصرُ على المجالات العلمية والأكاديمية، بل يتعداها إلى النشاطات اللامنهجية، رغم عدم وجود كلية للرياضية فيها، حيث تهتم بهذا المجال، الذي يساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، في ضرورة دعم الشباب في مختلف نواحي الحياة.

وعبَرت لينا الكرد في تصريح لها قائلةً: “تهدف الجمعية الأردنية للماراثونات من خلال الشراكات التي نقيمها مع المؤسسات الوطنية سواء كانت شركات خاصة أو جهات حكومية أن نوسع من نطاق عملنا وأن نوفر الفرص التطوعية التي تخدم شبابنا الأردني وتوظف طاقاته في خدمة الوطن، فهذه الشراكة مع جامعة الأميرة سمية ستكون فرصة لشبابنا لإشراكهم بالأنشطة التطوعية”.

فمن خلال هذه الإتفاقية، ستسهل جامعة الأميرة سمية عمل الجمعية الأردنية للمارثونات في حرم الجامعة، والترويج لمختلف سباقات الجمعية التي تنظمها على مدار العام، بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ ورش التدريب للمعنيين واستقطاب الراغبين بالعمل التطوعي ، فمن الجدير ذكره أن ساعات التطوع مع الجمعية سيتم احتسابها من ضمن ساعات خدمة المجتمع والتي تعد من شروط التخرج للطالب الجامعي.

واستعرض الرفاعي أبرز انجازات الجامعة الرياضية، المتمثلة برئاسة اتحاد الجامعات على مدار عامين، تم خلالهما اعداد موقع الكتروني خاص به، إضافة إلى تنظيم أكبر بطولة ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الثورة العربية الكبرى، وحصول بعض الفرق على جوائز عالمية في مسابقات الجوجيستو والمبارزة.