الجمعية الأردنيه للعلوم السياسية تدين انتهاكات الاحتلال بالاقصى

عمان – الغد– نددت الجمعيه الاردنيه للعلوم السياسيه بسياسة الانتهاك الممنهج لسلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي، ودعمها المفضوح لقطعان المتطرفين والمستوطنين باقتحام الاقصى والصلاة فيه واغلاق ابوابه امام المصلين المسلمين.

واعتبرت الجمعية أن ذلك يشكل خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي واستهتارا سافرا من سلطة الاحتلال باحترام هذه المبادئ وتقويضها على ارض الواقع.

واكدت الجمعيه أن عروبة القدس وعدم تغيير الواقع التاريخى والقانوني والديني فيها من قبل سلطة الاحتلال هي مفتاح السلام والاستقرار غي المنطقه؛ وان خرقها وعدم احترامها من الاحتلال ستطلق موجة جديده من العنف والصراعات الدينيه التي يصعب احتواءها والسيطرة عليها.

واشادت الجمعيه في بيانها بالموقف الاردني في رفضه القاطع لهذه التصرفات الاسرائيليه والذي تمثل في موقف مجلس النواب الذي طالب الحكومه بطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء سفير الأردني في اسرائيل.

وأضاف البيان أن ما قامت به الخارجيه الأردنيه في دبلوماسيه نشطه باستدعاء السفير الاسرائيلي لابلاغه مضمون الموقف الاردني، وابلاغ سفراء الاتحاد الاوروبي بعمان حول خطورة ما تقارفه سلطة الاحتلال من ممارسات غير قانونيه ومخله بواجبها في ضرورة بسبب دعمها وحمايتها للمتطرفين في استباحتهم. لقدسية اماكن العباده وحرمة المسجد الاقصى.