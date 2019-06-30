الجمعية الاردنية للماراثونات تقيم لقاء نسويا لاطلاق سباق السيدات

عمان – الغد – أقامت الجمعية الأردنية للماراثونات لقاء نسوياً للحديث عن استعدادها لإطلاق “سامسونج سباق السيدات 2019” ، وذلك بحضور سمو الأميرة دانة فراس ومجموعة من الإعلاميات والناشطات والداعمات للحدث.

وينطلق “سامسونج سباق السيدات 2019” كمبادرة من الجمعية الأردنية للماراثونات ، تهدف إلى تشجيع السيدات من كافة الفئات العمرية ومختلف مستويات اللياقة لممارسة الأنشطة الرياضية ، حيث يضم السباق فئتين: 2.5 كم و5 كم.

وشكرت لينا الكرد المدير العام للجمعية الأردنية ، الحضور على دعمهن “سامسونج سباق السيدات” بالقول : “يُعد سامسونج سباق السيدات 2019 احتفالاً بإنجازات المرأة الأردنية بكافة الميادين مهما كان دورها كعنصر فاعل في مجتمعنا الأردني ، ودعماَ لها فهذه المبادرة تعنى بتمكين المرأة في المجالات الرياضية، واختيارنا لشعار “اركضى عشانك” لنشجع جميع الفئات العمرية والصحية حتى تشارك، لأن صحة المرأة مهمة ليكن أكثر قوة”.

كما وجهت لينا الكرد شكرها للأميرة دانة فراس لرعايتها للسباق ، وشكرت الداعمين والشركاء والجهات الأمنية التي آمنت برؤية الجمعية الأردنية للماراثونات لدعم الرياضة النسوية في الأردن.