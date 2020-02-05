الجمعية العربية للعلوم السياسية تندد بـ”صفقة القرن” (بيان)

القاهرة- نددت “الجمعية العربية للعلوم السياسية”، في بيان اصدرته الثلاثاء، بـ”صفقة القرن”، وصل “الغد” نسخة منه ، مؤكدة دعمها “لمواقف الشعوب العربية الرافضة لهذه السرقة الموصوفة للأراضي العربية.

وتاليا نص البيان:

“طالعنا الأسبوع الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب برؤيته السياسية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة ب-“صفقة القرن” وإلى جانبه الشريك الأساسي فيها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، والتي شكل إعلانها إنتهاكا للقرارات الدولية وللحقوق الفلسطينية والعربية ومساسا بالمدينة المقدسة”.

وشجبت الجمعية “بما نمثل من نخب أكاديمية في الوطن العربي، هذا الإستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني وبقضية العرب المركزية ومقدساتهم، لا سيما وأن التاريخ لم يشهد هذا الأسلوب في التعاطي مع القضايا الدولية بمنطق الصفقات بدلا من المؤتمرات”.

وإذ أكدت دعمها “لمواقف الشعوب العربية الرافضة لهذه السرقة الموصوفة للأراضي العربية”، دعت “الحكومات العربية إلى مواكبة شعوبها والإندفاع للتصدي لهذا المشروع وعدم الإنجرار إلى تمويل أي مشروع أو صفقة من شأنها إهدار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”. واثنت على “بيان وزراء الخارجية العرب في موقفه الرافض لهذه الصفقة والذي واكب وحدة الموقف الفلسطيني تجاه هذا التحدي الوجودي”.

وأكدت أن “المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الغطرسة الأميركية والإسرائلية في التعاطي مع أقدس القضايا العربية”. ودعت “الحكومات العربية إلى توحيد جهودها لمواجهة هذا النوع من المشاريع، والعمل على دعم قيام دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف”. كما دعت “الدول الكبرى إلى المساهمة في إنصاف الشعب الفلسطيني والتصدي ل”سرقة القرن” التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة”.