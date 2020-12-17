الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا تنعقد يوم 19 كانون الأول

عمان – الغد – تعقد الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم يوم التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 اجتماعها العاشر العادي.

ووجهت اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، دعوة رسمية للاتحادات الأعضاء: لبنان، اليمن، قطر، الكويت، العراق، عُمان، فلسطين، السعودية، سوريا، الأردن، الإمارات، البحرين، لحضور الاجتماع الذي سيقام عبر تقنية الاتصال المرئي.

وخصص الإجتماع لمناقشة العديد من البنود، أبرزها بحسب ما يتضمنه جدول الأعمال المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع، والاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية عن النشاطات التي تم عقدها منذ اجتماع الجمعية العمومية الأخير، والمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، إضافة إلى الاطلاع على المالية عن الأعوام الثلاثة الماضية واستعراض موازنة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ قبل المصادقة عليها.