الجمهوريون يفوزون برئاسة الكونغرس الأميركي

حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) ، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإنْ بأغلبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين بحسب “واشنطن بوست”.

وتوقعت شبكتا “ان بي سي” و “سي ان ان” فوز الجمهوريين بما لا يقل عن 218 مقعدا في مجلس النواب المكون من 435 عضوا، وهو الرقم المطلوب لتحقيق الأغلبية.



من جهة أخرى .هنأ الرئيس جو بايدن الأربعاء زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي بفوز حزبه، معربا عن استعداده “للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأميركية العاملة”.



وقال بايدن، إن انتخابات الاسبوع الماضي مثّلت “رفضا قويا لناكري نتائج الانتخابات والعنف السياسي والتخويف، وأظهرت قوة ومرونة الديموقراطية الأميركية”.



وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال مكارثي في تغريدة إن “الأميركيين مستعدون لاتجاه جديد، والجمهوريون في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك”.



وفي 3 كانون الثاني المقبل يجتمع النواب المنتخبون حديثا من الديمقراطيين والجمهوريين البالغ عددهم 435 عضوا لانتخاب رئيس لهم، وهو ثالث أهم منصب سياسي في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.-(بترا)