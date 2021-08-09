الجمهور بحاجة إلى أجسام مضادة ضد سموتريتش

هآرتس

بقلم: زهافا غلئون 9/8/2021

يجب ألا يتفاجأ أي شخص من أقوال التشهير الموسمية لبتسلئيل “موكب البهائم” سموتريتش، الذي قال إن الموجة الحالية

لـ “كورونا” جاءت بسبب موكب الكبرياء؛ الأمر المقلق هو أن وزارة الصحة مطلوب منها توضيح أن هذه الأقوال هي هراء. في نهاية المطاف، سموتريتش قاد مسيرة الإعلام قبل أربعة أيام فقط من ذلك: مئات الشباب الذين يتصببون عرقا ركضوا في القدس.

تاريخ سموتريتش بهذا الشأن معروف جيدا، على الأقل في هذه المرة هو لم يحضر 700 لتر من الوقود. أحد الأحزاب التي خبأها سموتريتش في صندوق سيارته قبل الانتخابات الأخيرة هو نوعم. وهو حزب يتصف برهاب المثلية الواضح. نوعم هو وليد الجهل الأكبر، تسفي إسرائيل تاو، الذي كل تحسين في حقوق الإنسان يسبب له صدمة رهاب. حاخامات لهم علاقة بتاو مثل يغئال لفنشتاين وغيره من المدرسة التمهيدية بني عالي، هاجموا مرة تلو الأخرى أشخاصا مثليين ونساء، أحيانا فيما يتعلق بالخدمة العسكرية وأحيانا بدون ذلك. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذا الظلام لا يقتصر على الأوساط الأصولية الوطنية. شلومو بنيزري، المجرم المدان من شاس، قال إن المثلية تسبب الهزات الأرضية.

إحدى المشكلات الصعبة للمجتمع الإسرائيلي هي الافتراض بأنه توجد حكمة في اليهودية، رغم أنها بالإجمال هي بيان لرجال يهود أرثوذكسيين لم يكونوا حكماء بشكل خاص، لا تكثر من التحدث مع المرأة؛ كثرة النساء تزيد السحر؛ المرأة هي قربة مليئة بالنتانة؛ فمها مليء بالدماء وكل شيء رصين بعدها.

أنا آسف على هذه الكلمات، لكنني لست أنا الذي كتبتها، بل أشخاص يعتبرون من حكماء الدين. والكراهية للمثلية ترتبط بعلاقة وثيقة مع كراهية النساء. جوهرها هو خوف الرجال عديمي الثقة، لئلا يعتبرون نساء. والنساء بالنسبة لهم هن الآخر المطلق.

رؤية الحاخامية الأرثوذكسية تقسم العالم إلى قسمين. في جهة يقف تاج الخلق في نظر نفسه، وهو الرجل الأرثوذكسي المغاير جنسيا، وفي الجهة الأخرى كل ما تبقى. بالطبع، غير اليهود هم أقل شأنا بالولادة. المرأة فاترة القلب إلا اثناء أداء دورها التاريخي وهو إغراء الرجال والمثليين جنسيا. وهنا يجب التوقف للحظة.

التاريخ اليهودي يصمت على هذا الأمر كليا تقريبا. كراهية المثليين تحولت إلى موضوع رئيسي في نفس الوقت مع عمليتين. تحرر جميع الشاذين جنسيا الذي يحدث بشكل سريع جدا في مفاهيم التاريخ، والكراهية الشديدة لهم في اوساط الافنغلستيين في الولايات المتحدة، الحلفاء البارزين للأصوليين الوطنيين، وعلى الأغلب أيضا من يمولونهم. باختصار، ما يحقننا به سموتريتش ليس يهودية، بل افنغلستية رخيصة.

المشكلة هي أن الإسرائيليين تنقصهم أجساما مضادة ضد سموتريتش. فموضوع حقوق الإنسان ما يزال موضوعا غريبا عليهم، ويوجد لديهم خوف مما يصدر عن الحاخامات وكأنهم يمثلون حقيقة معينة. عملية العلمنة الكبرى، التنور، بمفاهيم كثيرة، قفزت عن اليهودية. لقد كنا سجناء في الغيتو لفترة طويلة. وقد حان الوقت لنفهم، لا ليس فقط أن نفهم، بل أن نستوعب وندرك بأن الإنسان هو إنسان، ولا يهم ما يقوله خريجو المدارس الدينية الجهلة؛ يجب علينا أن ندرك بأن النساء هن الأغلبية، وأن ندرك بأن العربة المليئة بنظر نفسها، في الغالب تكون مليئة بالهراءات الخطيرة. لقد حان الوقت لابقائها على جانب الطريق.