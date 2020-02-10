عمان – الغد – باتت التحضيرات جاهزة لسباق تحدي الدفع الرباعي الأول، باكورة نشاطات رياضة السيارات لعام 2020 الذي ينطلق عند الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 21 شباط (فبراري) الحالي في منطقة البحر الميت، بدعم من الراعي الرسمي “بي اف غودريش” للاطارات.

ويتعطش جمهور رياضة السيارات لمزيد من التحدي والتشويق من خلال جولات السباق وعروض المتسابقين على الحلبة من خلال مسار مثير يشتمل على العوائق المائية، وتم إدخال الجبل الصخري على المرحلة؛ ليزداد السباق إثارة وصعوبة، لبلوغ خط النهاية، إضافة إلى العقبات الطينية والكثبان الرملية والبرك المائية.

وكانت الأردنية لرياضة السيارات قد اصدرت يوم الأحد التعليمات التكميلية لسباق تحدي الدفع الرباعي – الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي ووفق التعليمات التكميلية سيتم عند الساعة 4 عصر يوم الثلاثاء اجراء قرعة أرقام التسابق وترتيب إنطلاق المتسابقين، وسيتم في ذات اليوم الإعلان عن قائمة المشاركين في السباق عند الساعة 5، وذلك في نادي السيارات الملكي، كما ستجري بالفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار في شركة “بي اف غودريش” للاطارات في منطقة البيادر.

وتقام عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساء يوم الأربعاء 19، في شركة “بي اف غودريش” للاطارات في منطقة البيادر، وتم تحديد الفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 مساء يوم الخميس 21 من الشهر نفسه موعدا لتدريب المتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والاعضاء عامر عابدين وعمران سكجها ويدير السباق موسى حزينة، وضابطي شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق، وكبير المراقبين سامر عبيدو ، ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ، ومسؤول التسويق والإعلام داليا ناصر الدين، والتوقيت والنتائج نرجس الشريدة وسامي عبيدو وديما الزراعيني ويزن مرعي ويزن حسان و مسؤول نقطة البداية والنهاية محمد الشيخ ومسؤولي التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي ورجب المحتسب، ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان، ومسؤول العمليات محمد الدبوبي ومسؤولي الاتصالات إبراهيم جرادات ومؤيد مكاوي ومسؤولي دخول وخروج السيارات للمضمار حنا القبطي وأحمد ظاهر ، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي ومسؤول التزويد فادي فلاس والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول اللوزام رضا بكر.