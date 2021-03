الجميع كانوا مخطئين بشأن توقع التأثير المجتمعي للوباء

مايكل فارنوم؛ سندري هاتشرسون؛ وإيغور غروسمان* – (فورين بوليسي) 18/3/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في آذار (مارس) 2020، طلبت دراسة من الخبراء والأشخاص العاديين توقعاتهم حول تأثيرات وباء “كوفيد -19” على النفسية والسلوك البشريين في الأشهر الستة التالية. وكما تبين، لم تقترب أي من المجموعتين من أن تكون على صواب. تبين أن توقعات الخبراء في السلوك البشري والديناميات الاجتماعية الذين شملتهم دراساتنا كانت غير دقيقة بشكل عام. وكانت غالبية التوقعات بعيدة عن الحقيقة بنسبة 20 في المائة على الأقل، بينما توقع أقل من نصف المشاركين في دراستنا اتجاه التغييرات بشكل صحيح.

بعد وقت قصير من ظهور جائحة “كوفيد -19″، أصبح من الواضح للكثيرين أن الحياة على وشك أن تتغير بشكل أساسي، ربما بطريقة لا رجعة فيها. وانتشرت المناقشات عن “وضع طبيعي جديد” على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الصحافة الشعبية، وفي المنشورات العلمية والفكرية، ولكن لم يكن من الواضح كيف سيبدو هذا الوضع الطبيعي الجديد. إلى جانب التباعد الاجتماعي أو العمل والتعلم عن بعد من المنزل، كيف سيغير “كوفيد -19” طرق تفكيرنا وسلوكنا؟ هل سيزداد الاكتئاب والشعور بالوحدة، أم سيكشف الناس عن مرونة وقدرة على التكيف؟ هل ستتأثر العلاقات عندما يقضي الأزواج وقتًا أطول في المنازل معًا؟ هل سيصبح الناس أكثر انفتاحًا على التغيير الثقافي بينما يتم إجبارهم على التكيف، أم أنهم سيركنون إلى التمسك بالتقاليد والطقوس؟

في تلك الأيام المبكرة الخالية من اليقين لقدوم الوباء، قدم النقاد والسياسيون والمشاهير على حد سواء تنبؤاتهم ووصفاتهم. وكذلك فعل أيضاً بعض علماء السلوك والاجتماع. وبالنسبة لنا نحن؛ مجموعة من العلماء الذين يتقاسمون اهتماماً بفهم الكيفية التي يمكن للعلوم الاجتماعية والسلوكية أن تُرشد بها السياسة العامة على أفضل وجه، كانت هذه فرصة ذهبية بامتياز لاختبار كم هم الخبراء خبراء حقاً. وفي مشروع واسع النطاق بدأ في نيسان (أبريل) الماضي، سعينا إلى تعقب مدى دقة توقعات علماء الاجتماع والسلوك (بما في ذلك علماء النفس الاجتماعي والسريري، وخبراء الأحكام واتخاذ القرار، وعلماء الأعصاب، والاقتصاديون، وعلماء السياسة) للتأثيرات التي سيخلفها “كوفيد -19” على مجموعة من المجالات النفسية والسلوكية -بدءًا من الرضا عن الحياة، والشعور بالوحدة، إلى التحيز والجرائم العنيفة- في الولايات المتحدة. كما طلبنا من الأميركيين العاديين تقديم مثل هذه التنبؤات أيضًا. وبعد مرور نصف عام، قمنا بتقييم دقة هذه التنبؤات.

وإذن، كيف أعاد “كوفيد -19” تشكيل نفسية الناس؟ من المثير للدهشة أن تدفقاً مستمراً لنتائج الأبحاث يشير إلى أن التغير الذي حدث كان أقل بكثير مما قد يتوقعه المرء. مشاعر الوحدة، إذا كانت قد زادت من الإساس، فإنها زادت بمقدار ضئيل فحسب. وانخفض رضا الناس عن العلاقات، لكن هذا الاتجاه كان مرة أخرى صغيرًا جدًا، وبعيدًا كل البعد عن أن يكون ذلك التغير الدراماتيكي الذي توقعه الناس في آذار (مارس) الماضي. كما أن الدوافع الاجتماعية الأساسية للناس -الانتساب لشيء، أو تحقيق مكانة، أو العثور على شركاء رومانسيين، أو رعاية الأسرة- أظهرت أيضًا القليل من الحركة في الاستجابة للوباء. وفي دراسة مولتها “مؤسسة العلوم الوطنية”، وشارك فيها أكثر من 15.000 مشارك بحث من جميع أنحاء العالم، أظهر الدافع إلى تجنب الأمراض المعدية فقط تحولًا ذا معنى عن خطوط الأساس السابقة للوباء. وكان الشيء غير المفاجئ أنه ازداد. وتقدم الطرق الأخرى لتقييم التغيير صورة مماثلة. وباستخدام بيانات المسح المستخلصة من عينات كبيرة تمثيلية على المستوى الوطني، وجدنا أنه لم يكن هناك تغيير يذكر في 10 مجالات متنوعة للنفسية والسلوك البشريين -من الرفاهية الذاتية إلى النزعات التقليدية- والتي ربما كان من المتوقع أن تكشف عن حركة دراماتيكية بسبب الوباء.

كانت هذه النتائج غير متوقعة بالنسبة لكثيرين، بمن فيهم الخبراء في السلوك البشري والديناميات الاجتماعية الذين شملتهم دراساتنا، والذين تبين أن تنبؤاتهم كانت غير دقيقة بشكل عام. وكانت غالبية التوقعات بعيدة عن الحقيقة بنسبة 20 في المائة على الأقل، بينما توقع أقل من نصف المشاركين في دراستنا تجاه التغييرات بشكل صحيح. بأي طرق انحرفت هذه التنبؤات؟ كانت متطرفة للغاية، نمطياً. وبعبارات أخرى، أظهرت النفس والسلوك البشريين خمولاً أكثر بكثير مما توقعه معظم مشاركينا. وجاء الاستثناء الوحيد في مجال جرائم العنف، حيث لوحظت زيادة بنسبة 20 في المائة في هذه الجرائم من الربيع إلى أواخر الخريف. ومن المفارقات أن هذا كان مجالًا لم يتوقع فيه المشاركون أي تغيير تقريبًا. كيف كان أداء الخبراء مقارنة بالناس العاديين؟ من المفاجئ أن أداء خبرائنا لم يكن أفضل من أداء الأشخاص العاديين في مجموعتنا المنضبطة، حيث قدموا تنبؤات متطابقة تقريبًا (وغير دقيقة بالدرجة نفسها) حول تأثيرات الجائحة على مجموعة واسعة من الظواهر. وحتى المقاييس الأكثر دقة للخبرة، مثل مقدار تمرين الفرد في العلوم الاجتماعية أو خبرة دراسة الظاهرة المحددة التي يتم توقعها، لم تُظهر أي علاقة بالدقة.

ربما يكون الخبراء أفضل في الحكم على مثل هذه الاتجاهات لدى النظر إليها بأثر رجعي؟ لتفقد هذا الاحتمال، قمنا في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وأوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مرة أخرى بتجنيد عينات من العلماء الاجتماعيين والسلوكيين والأشخاص العاديين. وطلبنا منهم هذه المرة تقدير مقدار التغيير الذي حدث في مجموعة متنوعة من المجالات بسبب “كوفيد -19” على مدار الأشهر الستة الماضية. ومن المثير للاهتمام أن هذه التقديرات بأثر رجعي كانت مشابهة جدًا للتنبؤات التي تم تقديمها أول مرة في الربيع، لكنها كانت، مثل تلك التوقعات، بعيدة كل البعد عن الاتجاهات الفعلية. وحتى مع إمكانية الاستفادة من التأمل بأثر رجعي، ظل الناس، بمن فيهم الخبراء، يخطئون في تقدير تأثيرات “كوفيد -19”.

لماذا كانت التنبؤات والتوقعات بشأن التأثير المجتمعي للوباء خاطئة إلى هذا الحد الكبير حتى الآن؟ ببساطة، التنبؤ صعب -حتى، أو ربما بشكل خاص، على الخبراء. في العديد من جولات التنبؤ التي يعود تاريخها وراءً إلى الثمانينيات وتستمر حتى الوقت الحاضر، أظهر فيليب تيتلوك أن الخبراء عمومًا يكونون متنبئين ضعيفين للأحداث الجيوسياسية، وغالباً ما يكون أداؤهم أفضل قليلاً من مثال الشمبانزي الذي يضارب بالأسهم خبط عشواء. لماذا؟ حدد تيتلوك عددًا من العوامل، من أهمها فرط الثقة وإهمال السياق الأساسي -وهو ميل إلى رؤية كل حدث على أنه فريد من نوعه على حساب النظر في الكيفية التي ربما تكشفت بها أحداث مماثلة في الماضي.

وعلى المنوال نفسه، حدد دانيال كانيمان وزملاؤه العديد من التحيزات المعرفية التي تدفع الخبراء إلى تقديم توقعات سيئة، بما في ذلك المبالغة في تأكيد دور أحداث جارية بارزة، وسرعتهم الشديدة في إصدار الأحكام، وبطؤهم الشديد في تغيير رأيهم في مواجهة الأدلة الجديدة. ولا يميل الأشخاص العاديون أيضًا إلى أن يكونوا متنبئين أفضل، حيث يقعون فريسة لعدد من الاستدلالات والتحيزات في صياغة منطق أحكامهم، كما أوضح كانيمان ومساعده منذ فترة طويلة، عاموس تفيرسكي، في مشروع بحث حصلا عنه على جائزة نوبل. ويميل الأشخاص أيضاً (بمن فيهم الخبراء) إلى أن يكونوا بائسين بشكل خاص في التنبؤ بمشاعرهم المستقبلية الخاصة، حيث يسيئون تقدير شدة ومدة ردود أفعالهم العاطفية تجاه أحداث مثل الفوز في اليانصيب أو التعرض لخبرة انفصال مؤلمة.

هل يعني كل هذا أنه يجب على الناس تجاهل نصيحة علماء السلوك والاجتماع؟ لا -على الرغم من أننا سوف نميل، من أجل الإنصاف، كعلماء سلوك واجتماع، إلى قول ذلك. وثمة أمثلة لا حصر لها للتطبيق الناجح للنظرية والبحوث من هذه المجالات لمشاكل العالم الحقيقي، من استخدام روبرت سيالديني للمعايير الوصفية لتعزيز السلوك الصديق للبيئة، إلى مخططات سكينر المكتوبة على ملصقات، التي استخدمها أحدنا لجعل ابنته تنظف أسنانها بانتظام. والتنبؤ هو مجرد مجموعة فرعية واحدة من الخبرة- وربما أصعبها على الإطلاق.

وعندما يتعلق الأمر بالتوقع، يبدو أن هؤلاء الخبراء في السلوك البشري والديناميات الاجتماعية يتمتعون بميزة واحدة على الأقل: إنهم يبدون أكثر وعيًا بمحدوديتهم الخاصة. في عملنا، لم يكن الخبراء متنبئين متفوقين، لكنهم كانوا أكثر تواضعًا. كان العلماء في دراستنا أقل ثقة بكثير في توقعاتهم من الناس العاديين، ما يشير إلى أنهم يعرفون أن تنبؤاتهم الخاصة يجب أن تؤخذ فقط مع جرعة من الشك.

كيف يمكننا أن نصبح متنبئين أفضل؟ هنا، قد يكون عمل تيتلوك حول ما يسمون “المتنبئون الفائقون”، الأفراد الذين يقدمون تنبؤات دقيقة للغاية، مفيداً. يبدو أن المتنبئين الفائقين يفكرون ويعقلون الأمور بشكل مختلف عن الآخرين. إنهم أكثر استعدادًا للاعتراف بعدم اليقين، والبحث عن وجهات النظر المعارضة، وتحديث معتقداتهم في مواجهة الأدلة الجديدة. وتشير الدراسات إلى أن استراتيجيات التفكير المتشابهة تجعل الناس أفضل في التنبؤ بمشاعرهم المستقبلية، وأن التدريب على أخذ زاوية نظر المراقب المنفصل يمكن أن يعزز احتمالية هذا النوع من التفكير. وعلاوة على ذلك، أظهر العمل الأخير لتيتلوك ومعاونيه أن تدريبًا قصيرًا في التفكير الاحتمالي يحسن قدرة الناس على التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية.

تشير الأبحاث حول التنبؤ أيضًا إلى طريق رئيسي آخر نحو تحسين دقة تنبؤاتنا: الممارسة. بصرف النظر عن التدرب على طرق التفكير، سوف يعزز المزيد من الممارسة في التنبؤ دقة التنبؤ لدى الناس. ولسوء الحظ، يتم تدريب خبراء العلوم السلوكية والاجتماعية بشكل عام على تأكيد التفسير أكثر من التنبؤ. وغالبًا ما تكون مثل هذه التفسيرات للظواهر بَعدية. وفي مجالنا، علم النفس، حتى عندما تكون التنبؤات قَبْلية، فإنها عادةً ما تقتصر على نتيجة معالجة تجريبية معينة أو تحليل إحصائي معين. والتنبؤ خارج العينة نادر في علم النفس. بل إن التنبؤ المسبق بنتائج العالم الحقيقي أكثر ندرة. وببساطة، لدينا القليل من التدريب على كيفية عمل هذه الأنواع من التنبؤات لنتائج العالم الحقيقي وممارسة قليلة للقيام بذلك كما ينبغي. وإلى جانب تدريب أنفسنا على التفكير بشكل مختلف، قد نصبح متنبئين أفضل من خلال الانخراط في المزيد من التنبؤ. يجب علينا، كما يقترح تيتلوك، “أن نحاول، ونفشل، ونحلِّل، ونعدِّل، ونحاول مرة أخرى”.

*Michael Varnum: أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة ولاية أريزونا.

*Cendri Hutcherson: أستاذة مساعدة ورئيسة أبحاث كندا في قسم علم النفس بجامعة تورنتو.

*Igor Grossmann: أستاذ مشارك في قسم علم النفس بجامعة واترلو.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Everyone Was Wrong on the Pandemic’s Societal Impact