“الجنائية الدولية” تقرر أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة

عمان – قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، أنها “قررت بالأغلبية، بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967”.