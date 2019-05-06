الجنائية الدولية تلغي إحالة الأردن لمجلس الأمن لعدم تسليم البشير

عمان- الغد- قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنّ دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية استجابت للاستئناف الذي قدمته المملكة وألغت قرار دائرتها التمهيدية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية بسب عدم تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى المحكمة خلال زيارته للمملكة في العام ٢٠١٧ لحضور القمة العربية.
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