الجنوب في أسفل سلم الأولويات

يديعوت أحرونوت

بقلم: متان تسوري

عنف البالونات المتفجرة الذي عاد الينا بعد الهدوء النسبي، نحن سكان غلاف غزة والجنوب، بقوة أكبر وبشكل فتاك، مقلق حقا. وقد اجتاز رفعا كبيرا للمستوى: عبوات ناسفة مع متفجرات اكثر وكرات حديدية تستهدف توسيع المس بنا. وكلما تعاظم، هكذا فضلت قيادتنا أن تتجاهل. عنف البالونات في بداية 2020 سقط بين الكراسي ولا جواب له. يستوعبونه. يحتملونه. يدسون الرأس في الرمال امامه. رشقات البالونات تطلق نحو بلدات غلاف غزة كل مساء، ولكن قيادتنا منشغلة بالانتخابات. والجيش الاسرائيلي لا يرد الا على نار الصواريخ، اما على البالونات – فصمت مطبق.

وفي هذه الاثناء ليس للتهكم حدود. وزير الدفاع نفتالي بينيت يتجول في اميركا، ولا ينسى التغريد على التويتر عن كل لقاء مع كل شخصية في الادارة الاميركية. نتنياهو منشغل في شؤون الحملة: بعد اسابيع من عنف في الجنوب قرر رئيس الوزراء أمس اللقاء مع رؤساء السلطات من الجنوب المتماثلين مع حزب الليكود فقط، وليس مع رؤساء غلاف غزة (باستثناء تمير عيدان من سدوت نيغف، والذي هو رجل الليكود). الارهاب على حده، والسياسة على حده، والانتخابات في الافق – إذن من نحن في غلاف غزة؟ “تبذل جهود للوصول الى تهدئة تامة، بدون استخدام القوة، والجيش الاسرائيلي جاهز للخروج في عملية عسكرية اذا تطلب الامر، نحن نفضل الوصول الى حل بدون مواجهة”، قال أمس رئيس الوزراء في لقاء مع رؤساء السلطات الاعضاء في حزبه.

في سلم الاولويات بين تهديدات الشمال، لائحة الاتهام والانتخابات بعد ثلاثة اشهر – مسألة الجنوب في اسفل قائمة الاولويات. 60 الف من سكان غلاف غزة ينتظرون رفعهم في سلم اولويات دولة اسرائيل، وهذا لا يحصل، لا يتقدم، منذ وقت طويل جدا. ان احاسيس قاسية ترافق سكان الغلاف. احساس بالاهمال. الاحباط. احباط انطلاقا من الفهم بانه ليس هناك مع من يمكن الحديث – لا توجد حكومة، لا توجد قيادة. جدول أعمال سكان الغلاف والجنوب يتواصل وفقا لارادة حماس. هي التي تقرر جدول سكينة الحياة للمواطنين في الجنوب.

في وقت ما من الايام القريبة القادمة سيعود وزير الدفاع الى البلاد ويغرق في حملة الانتخابات. افترض أنه لا بد سيتطرق للجنوب وينثر اقوالا وتهديدات ضد حماس. الاقوال ستسمع بوضوح وبشكل لا لبس فيه جدا، ولكن يبدو أننا لن نحصل على نتائج وسنبقى مع تغريدة على التويتر تختفي مع الزمن. وهو سيعتمد على حقيقة ان الذاكرة قصيرة. ولكنها ليست كذلك. إذ أن كل انفجار أو صافرة ستذكرنا، نحن سكان الغلاف، كم هو غير آمن هنا، وكم هم لا يأبهون بنا. السياسة توجد هذه الايام قبل أمن سكان الدولة.