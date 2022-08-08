الجهاد: علاقتنا مع حماس زادت متانة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن العلاقة مع حركة “حماس” زادت متانة، وفشلت “إسرائيل” في محاولة بث الفرقة بيننا.

وقال الهندي في تصريح لقناة “تي آر تي عربي” التركية مساء الأحد، إن “إسرائيل تقول بأن حماس لم تدخل المعركة وهذا إنجاز كبير، وهذا غير صحيح هذا ليس إنجازاً لأن هذه ليست المعركة الأولى ولا الأخيرة، وخضنا معارك كثيرة مع بعض، وسندخل معارك قادمة مع بعض، وعلاقتنا زادت قوة ومتانة”.

وأضاف “هذه المعركة كانت تكفي بأن يقود الجهاد المعركة بالنيابة عن الشعب الفلسطيني ولدينا القدرات لأن نستمر فيها لأيام طويلة (..) ولذلك هذا ليس إنجاز وهي محاولة في بذر الشقاق بين حماس والجهاد وفشلت إسرائيل في ذلك”.

وأوضح أن “إسرائيل” لا تريد الربط بين غزة والضفة الغربية ونحن ربطناها وهذه المعركة انطلقت من أجل الضفة.