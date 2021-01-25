الجهاز الفني للفيصلي يضم رومانيين وبرتغالي وإيطالي

عمان – الغد – علمت “الغد” أن الجهاز الفني الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم، يضم رومانيين اثنين، وبرتغالي وايطالي، بانتظار وصولهما إلى عمان خلال الايام القليلة المقبلة.

ووفق المعلومات فإن الجهاز الفني يضم الروماني ماريوس سيبيريا مديرا فنيا، والمدرب العام من البرتغال، ومدرب اللياقة البدنية من ايطاليا، ومدرب حراس روماني.

وجاء الاتفاق مع الجهاز الفني الأوروبي، بتنسيب من أمين الصندوق سامر الحوراني، الذي تربطه علاقات جيدة مع المدربين الأجانب خاصة من اوروبا الشرقية، وهو الذي سبق وأن تعاقد مع المدير الفني المونتنيغري نيبوشا.

وقام الحوراني بالتنسيب للإدارة، بالجهاز الفني الجديد الذي نال الموافقة، قبل أن يتم الموافقة على التعاقد معه.

– (أخبار النجوم)