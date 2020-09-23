الجهاز الفني للمنتخب الرديف يباشر مهامه

عمان – الغد – بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما ، مهامه التدريبية بقيادة المدرب أحمد هايل، استعداداً لخوض التصفيات الأولمبية المقررة في تشرين أول من العام 2021، والمؤهلة للنهائيات الآسيوية 2022.

ويضم الجهاز الفني والإداري لـ الرديف، المدرب بشار بني ياسين، مدرب الحراس لؤي العمايرة، مدرب اللياقة البدنية مضفر معمر إلى جانب مدير المنتخب شفيق عويس والمسؤول الإعلامي أحمد أبوزيد.

في المقابل، سيتولى الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة فيتال بوركلمانز، مهام الإشراف المباشر على المنتخب الرديف وكادره الفني، من خلال رسم استراتيجية العمل والنهج الفني الذي سيتبع خلال المرحلة القادمة، تجسيداً لرؤية اتحاد كرة القدم، والتي تركز على أهمية ومكانة “الرديف”، كنواة ورافد رئيسي لـ منتخب النشامى.

ويتطلع الجهاز الفني لمنتخب النشامى، إلى توثيق اتصاله بـ “الرديف”، من خلال الاطلاع المباشر على البرامج التدريبية والجوانب التكتيكية، وضمان توافقها مع النهج الفني المنتخب الأول، الأمر الذي يسهل انسجام كافة اللاعبين الذين يتم اختيارهم من فريق (ت 23) لتمثيل النشامى خلال الفترة القادمة، في اطار عملية الاحلال والتبديل.

وينتظر أن يبدأ “الرديف” تدريباته بقيادة هايل وكادره المعاون، خلال فترة التوقف الدولية الشهر المقبل، بعد اكتمال رصد ومتابعة كافة اللاعبين، ضمن الفئة العمرية المستهدفة.

يذكر أن هايل سبق له العمل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول، كمساعد للمدرب، منذ آذار من العام 2019، قبل أن يتسلم مهامه الجديدة برفقة بني ياسين الذي شغل منصب مدرب منتخب (2003) وأكاديمية الاتحاد خلال الفترة الماضية، والعمايرة الذي يملك خبرات متراكمة مع عدة أندية، إلى جانب مظفر وعويس اللذان عملا سابقاً مع منتخب الشباب.