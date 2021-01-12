الجهاز الفني للمنتخب الرديف يقيم معسكرا تدريبيا داخليا

عمان – الغد – أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الرديف ت 23، بقيادة المدرب أحمد هايل، قائمة اللاعبين للدخول بمعسكر تدريبي في عمان خلال الفترة من 20 – 31 كانون الثاني الجاري، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.

وضمت القائمة 23 لاعباً: أحمد جعيدي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، معتصم الجعبري، أحمد عبيدات، يزن عبد العال، شوقي القزعة، عصام سميري، بسام دلدوم، مهند أبو طه، عبد الرحمن أبو الكاس، نزار الرشدان، خالد زكريا، مهند العرامشة، محمد أبو رزق، محمد بني عطية، أمين الشناينة، حمزة الصيفي، وسيم ريالات، عامر جاموس، عبدالله عوض وشاهر شلباية.

وأكد مدرب المنتخب أهمية التجمع وإقامة المعسكر التدريبي الأول لـ “الرديف”، والذي ينتظره استحقاق تصفيات كأس آسيا ت 23، مشيراً إلى أن اختيار اللاعبين جاء بناء على متابعة ورصد مباريات دوري المحترفين والدرجة الأولى.

أضاف هايل: نتطلع للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال مشاركة المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية 2020، وتجسيد اهتمام الاتحاد بالفئات العمرية، من خلال تسجيل حضور مثالي في التصفيات، والعبور إلى النهائيات.

كما أوضح هايل بأن اختيار الجهاز الفني للمنتخب الرديف جاء بتنسيب من مدرب المنتخب الأول فيتال بوركلمانز، وفقا للرؤية الفنية لاتحاد كرة القدم والتي تهدف لتوثيق عملية الإحلال والتبديل للنشامى، من خلال تعزيز مستوى التنسيق بين المنتخبين، وما يتضمن ذلك من عرض برامج التدريبات وخطط الإعداد واختيار اللاعبين.

وختم حديثه: لا شك أن الظروف التي رافقت جائحة كورونا حالت دون تجمع المنتخب الرديف أكثر من مرة، لكننا نعول كثيراً على المعسكر التدريبي الحالي، للوقوف على مستوى كافة اللاعبين، من خلال خوض عدة مباريات محلية، تسهم في رسم تصورات الجهاز الفني للمرحلة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق معايير السلامة العامة والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بالإضافة لـ هايل، المدرب بشار بني ياسين، مدرب الحراس لؤي العمايرة، مدرب اللياقة البدنية مضفر معمر إلى جانب مدير المنتخب شفيق عويس والمسؤول الإعلامي أحمد أبو زيد.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة التصفيات الآسيوية في آذار القادم، حيث يحل المنتخب بالتصنيف الأول، من بين ثمانية منتخبات في آسيا، إلى جانب كل من كوريا الجنوبية، العراق، أوزبكستان، اليابان، السعودية، فيتنام، قطر وأستراليا.