الجوابرة يتفق مع السيب العماني

توجه اللاعب إبراهيم الجوابرة مساء اليوم إلى سلطنة عمان، من أجل الانضمام لصفوف فريق السيب العماني لكرة القدم.

واتفق اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مع الفريق العماني الذي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري، لتمثيل صفوف الفريق لمدة نصف موسم، علما بأن الفريق سيشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وهذه التجربة الاحترافية الأولى للجوابرة خارج الأردن، إذ مثل العديد من الفرق المحلية خلال السنوات الماضية، آخرها فريق الوحدات الذي توج معه بلقب الدوري والدرع وكأس السوبر.

وسيكون الجوابرة المحترف الأردني الثاني في الدوري العماني، بعد أن وقع المهاجم عدي القرا اول من أمس على كشوفات فريق النهضة.