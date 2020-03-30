“الجواد العربي” يثمن جهود الأميرة عالية والشحاحدة على توفير الأعلاف للخيول

عمان – الغد – ثمن مدير عام نادي الجواد العربي خضر القصير جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين رئيس اتحاد الفروسية الملكي الاردني، ومعالي وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة على توفير الاعلاف للخيول في مختلف الاندية والمراكز والسماح لشركات الاعلاف بتوزيع العلف.

واضاف: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لاتحاد الفروسية الملكي الأردني ولوزارة الزراعة على الجهود المبذولة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بشركات أعلاف الخيول في ظل الظروف الراهنة تماشيا مع الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة”.

مشيرا الى ان ما يزيد عن 2000 رأس خيل موجودة في الاندية والمراكز وكانت الاعلاف قد بدأت تتناقص، إلا أن متابعة الامين العام لاتحاد الفروسية كرستينا ابو دية ووزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة والمستشار القانوني المحامي خالد الشلبي اسهموا في انجاز التصاريح.