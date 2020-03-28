“الجواد العربي” يطالب بتوفير الاعلاف للخيول

عمان – الغد – ناشد مدير عام نادي الجواد العربي خضر القصير وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، اهمية توزيع الاعلاف على أندية ومراكز واسطبلات المنتشرة في المملكة حيث تتجاوز أعداد الخيول نحو 2500 رأس تقريبا موزعة في اندية ومراكز المملكة، اضافة ايضا للعاملين مع الخيول من ايادي عاملة نفذت الاغذية لديهم.

وطالب القصير منح تصاريح التنقل لمالكي الخيول والإسطبلات لغايات إيصال الأعلاف لخيولهم كوّن مخزون الأعلاف قد اوشك على النفاذ، بالاضافة الى منح تصاريح لشركات الأعلاف ليتم تزويد أندية ومراكز الفروسية والتى لا يتجاوز عددها 3 شركات، وذلك ضمن أوقات محددة تتماشى مع الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، كوّن هذة الخيول بحاجة الى متابعة يومية من قبل مالكيها، كما انها خيول لا تعتمد على الرعي مثل باقي المواشي، وبحاجة الى أعلاف خاصة كوّن مستودعات الأعلاف لدى النادي لا تكفي لعدة ايام.