“الجواد العربي” يطلق موسمه الجديد للقفز الجمعة

عمان – الغد – يفتتح نادي الجواد العربي، على ميدانه يوم الجمعة المقبل، موسم بطولاته لفروسية القفز عن الحواجز للعام الحالي 2020، من خلال إقامة الجولة الأولى في الصالة الداخلية للنادي “صالة الأبطال”، وفق ما ذكره المدير العام للنادي والناطق الإعلامي خضر القصير.

وقال القصير: “أسرة النادي تثمن دور الإعلام الرياضي الأردني، في دعهم وتغطية إنجاز إبن النادي الفارس الأولمبي إبراهيم هاني بشارات، على تأهله الى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك إنجازات فرسان النادي في مختلف منافسات المجموعة السابعة، حيث حقق فرسان النادي المراكز الأولى أمثال حمزة الكسواني وسارة العرموطي وعلي أبو حمور ومحمد أبو حمور، وتركوا بصمة قوية لجيل الشباب والناشئين والأشبال في منافسات أكبر تظاهرة لفرسان الأردن”.

بدوره، أكد الفارس المخضرم الكابتن هاني بشارات، نائب رئيس النادي، ومدرب نجله الفارس الأولمبي ابراهيم بشارات: “أن دعم رئيسة الإتحاد سمو الأميرة عالية بنت الحسين، للفروسية الاردنية خلال عام 2019، أسهم في تحقيق تلك الإنجازات، وكذلك جهود الأمين العام لإتحاد الفروسية كرستينا أبو دية، في دعم وتسهيل مشاركة الفرسان في البطولات الخارجية، والذي شكل حافزا كبيرا لنا للمشاركة في مختلف المحافل، حيث منحنا حماس ومتابعة الفرسان دفعة قوية لنكون في المقدمة”.

ويخوض الفرسان المشاركون في منافسات البطولة أولى البطولات الرسمية لنادي الجواد العربي، يوم الجمعة المقبل، ضمن فئات: 60 سم، 80-90 سم، 100 سم، 110 سم، 120 سم.

وأشار القصير، أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، قد وضعت شروطا وتعليمات المشاركة في البطولة، التي تشرف عليها لجنة برئاسة خضر القصير “مدير البطولة”، وعضوية الحكام الدوليين: معن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد وآية أبو بكر.