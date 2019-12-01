الجواد رواندو سابعا في بطولة العالم لجمال الخيل

عمان – الغد – حقق الجواد رواندو المركز السابع ضمن فعاليات بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة باريس 2019، حيث تتواصل فعاليات البطولة بصالون دو شيفال، بالعاصمة الفرنسية حيث اقيمت الأشواط التأهيلية للخيول الذكور من أمهار عمر سنتين والأمهار الأكبر بالإضافة الى الفحول.

وتشارك في البطولة أكثر من 100 خيل لمرابط من 20 دولة، وتعد البطولة أقوى بطولات العالم على الإطلاق، وتصنف حسب أنظمة وقوانين (الإيكاهو) بتصنيف الألقاب “تايتل شو”.

والجواد رواندو ضمن الامهار عمر سنتين ملك جعفر المحارمة تولد سعيد خير .