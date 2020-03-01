“الجواد” يبدأ التسجيل للجولة الثانية من بطولته

عمان- الغد – أعربت اللجنة المنظمة لبطولة كأس دوري الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز، لموسم 2020، عن تقديرها، لجميع الفرسان الذين شاركوا يوم الجمعة الماضي، في منافسات الجولة الأولى من كأس نادي الجواد، حيث شارك 173 فارسا وفارسة من أندية ومراكز: إسطبلات الصيفي، صهيل الخيل، كيالي، الحرس الملكي، فورست هيل، إلى جانب فرسان نادي الجواد العربي.

وأعلنت إدارة نادي الجواد عن إقامة الجولة الثانية من البطولة، يوم الجمعة المقبل، على ميدان صالة الأبطال بالنادي.

وأشار المدير العام لنادي الجواد العربي والناطق الإعلامي، خضر القصير، أن النادي بدأ الاستعداد لإنجاح الجولة الثانية من البطولة، حيث تم تجهيز الصالة لإستقبال الفرسان، وجمهور الفروسية ضمن الموسم الشتوي.

ويخوض الفرسان المشاركون في منافسات البطولة اولى البطولات الرسمية لنادي الجواد العربي ضمن فئات: 60 سم، 80 -90 سم، 100 سم، 110 سم، 120 سم.

وأضاف القصير، أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، قد وضعت شروطا وتعليمات المشاركة، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة.

وتشرف على البطولة، لجنة برئاسة خضر القصير مدير البطولة، والحكام الدوليون: معن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد خالد فرحان، ومصمم المسلك الدولي علي الدليمي، ومحمد محمود، ولجنة الإستنئاف صائب الحسن، رجا العيسي وخير البكري.