فوائد صحية مذهلة للجوافة ستدفعك لتناولها يوميا

الجوافة فاكهة من الفصيلة الآسية وتنتشر غالبا في المناطق الاستوائية. وتتميز الجوافة بمذاق لذيذ و فوائد صحية مذهلة.

إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية لصحة الجسم، يما في ذلك فيتامين سي مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة.

كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي للجوافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز صحة القلب، وصحة الجهاز الهضمي، كما تساعد في فقدان الوزن. إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الجوافة:

الجوافة تساعد على تقوية المناعة

الجوافة غنية بالمعادن وخصوصا فيتامين سي، مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في مكافحة الأمراض البكتيرية والفطرية الشائعة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

ينصح المختصون بتناول الجوافة كل صباح لتقليل مشكلة الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء وتطهير القولون بشكل كامل.

الجوافة صديقة لمرضى السكري

تمنع الجوافة من تطور مرض السكري وتعمل على خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم ، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف. بحسب ما نشره موقع (إينديا).

تخفف من التوتر

الجوافة غنية بالمغنيسيوم مما يساعد على تخفيف توتر العضلات، كما أنه مضاد جيد للالتهابات.

تساعد على إنقاص الوزن

تساعد الجوافة في تنظيم عملية التمثيل الغذائي وبالتالي إنقاص الوزن: وتعد الجوافة وجبة خفيفة إذ تحتوي على نسبة قليلة من السكر مقارنة بالتفاح والبرتقال والعنب والفواكه الأخرى.

تعزيز صحة القلب

تعمل الجوافة على تنظيم ضغط الدم للمصابين بارتفاع ضغط الدم عن طريق تحسين توازن البوتاسيوم والصوديوم في الجسم.

وأيضا تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، فيما تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين).

لنضارة البشرة

تعد الجوافة مصدراً ممتازا لفيتامين ك الذي يساعد في التخلص من تغير لون الجلد والهالات السوداء ومنع ظهور حب الشباب.

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