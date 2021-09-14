“الجوجتسو” يضيف 3 ميداليات ويحتل المركز الثالث ببطولة آسيا

عمان – الغد – اضاف نجوم المنتخب الوطني في الجوجيتسو، 3 ميداليات جديدة (ذهبية وفضية وبرونزية)، في ختام المشاركة الأردنية ببطولة آسيا، التي اختتمت منافساتها اليوم الثلاثاء، في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في ابو ظبي.

وحقق نجم المنتخب الوطني باسل فانوس ذهبية وزن 94 كغم، ونال لاعب المنتخب علاء الدين الخزاعي الميدالية الفضية لوزن 77 كغم، فيما حققت رانيا مقبل الميدالية البرونزية لوزن 52 كغم.

وكان المنتخب قد حقق ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزيتين ضمن منافسات اول من امس، وتحققت الذهبية بواسطة نجم المنتخب رنا قبج ذهبية وزن 70 كغم، ونالت يارا قاقيش فضية وزن 70 كغم، وبدر الخزاعي على فضية وزن 85 كغم، وحقق حيدر الرشيد برونزية وزن 85 كغم، ونالت لاعبة المنتخب بتول جيكات برونزية وزن 70 كغم.

واختتم المنتخب الوطني للجوجتسو، مشاركته في بطولة آسيا، جامع 8 ميداليات ملونة، في البطولة التي شهدت مشاركة نخبة المنتخبات الأسيوية، ليحتل المنتخب المركز الثالث على صعيد الترتيب العام للدول، خلف منتخب الأمارات الذي حل في المركز الأول برصيد 18 ميدالية ملونة، ثم كازخستان ثانيا برصيد 13 ميدالية ملونة.

ونالت مشاركة المنتخب الوطني اطراء المتابعين، الذين اشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه نجوم المنتخب الذين نافسوا بقوة، ونجحوا في حصد الميداليات.