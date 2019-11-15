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“الجوجيتسو” يبدأ مشاركته في بطولة العالم غدا – فيديو

منذ ساعتين

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عمان – الغد – يبدأ المنتخب الوطني للجوجيتسو للناشئين، يوم غد السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المشاركة في بطولة العالم للعبة، حيث تضم بعثة المنتخب الوطني التي وصلت إلى أبوظبي قبل يومين، كل من المدرب زيد أبو سعود، والإداري خالد الطباع إلى جانب اللاعبين: محمد تامر عوني وعبدالله حسن عيسى ومنصور الطباع وخليل أرناوؤط وزيد الغرايبة.
وكثف منتخب الناشئين تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم، وهي أولى البطولات التي يشارك فيها المنتخب ضمن فئة الناشئين.

وسبق أن أكد مدرب المنتخب الوطني زيد أبو سعود، أن معنويات اللاعبين مرتفعة وهم يطمحون لتحقيق أفضل النتائج ببطولة العالم أسوة بالمنتخب الأول والذي سيتوجه بدوره إلى أبوظبي يوم الأحد، ليشارك في بطولة العالم المخصصة لفئته التي تنطلق اعتبارا من 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
ويمثل المنتخب الوطني للكبار كل من: زيد جرندوقة وباسل فانوس وبدر خزاعي وحسين الرشيد وحمزة الرشيد وعبدالكريم الريد ويارا قاقيش.

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