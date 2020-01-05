“الجوجيتسو” يحقق تقدما في التصنيف العالمي

عمان – الغد – أصدر الاتحاد الدولي للجوجيتسو التصنيف الجديد للاعبين مع نهاية العام 2019 وشهد تقدم كبير للاعبي المنتخب الوطني بعد تحقيقهم نتائج مميزة خلال الأشهر الماضية.

وصعدت اللاعبة يارا قاقيش إلى المركز الثاني ضمن منافسات وزن تحت 70 كغم برصيد 720 نقطة وبفارق 130 نقطة عن البلجيكية أمل أمجاهيد التي تتصدر التصنيف الدولي.

وكانت “قاقيش” التي تتصدر التصنيف الآسيوي قد حصلت على320 نقطة بفضل فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة والتي جرت في الإمارات كما نالت خلال العام الماضي فضية في بطولة آسيا بمنغوليا وبرونزية كذلك في بطولة الألعاب القتالية العالمية بكوريا الجنوبية.

كما حل اللاعب حمزة الرشيد في المركز الثاني دولياً والأول على لاعبي آسيا ضمن منافسات وزن تحت ٧٧ كغم وكان “الرشيد” قد توج بالميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة.

وجاء اللاعب زيد جرندوقة في المركز الخامس دولياً ضمن وزن تحت ٩٤ كغم برصيد ٦٦٠ نقطة والثاني آسيوياً خلف الإماراتي فيصل الكتبي متصدر التصنيف العالمي أيضاً.

وفاز “جرندوقة” في العام 2019 ببرونزيتين في بطولة آسيا وبطولة الألعاب القتالية العالمية وذهبيتين في بطولة الجائزة الكبرى بكازاخستان وفضية في بطولة الجائزة الكبرى (جولة تايلاند).

وحل اللاعب حيدر الرشيد في المركز السادس دولياً والثاني آسيوياً ضمن منافسات وزن تحت ٨٥ كغم ، وتوج حيدر الرشيد العام الماضي ببرونزية بطولة الألعاب القتالية العالمية بكوريا الجنوبية وغاب اللاعب عن العديد من البطولات بسبب الإصابة.

وجاء اللاعب باسل فانوس في المركز الحادي عشر عالمياً ضمن منافسات وزن تحت 94 كغم برصيد 376 نقطة وكان “فانوس” قد حصل على 200 نقطة العام الماضي بعد فوزه بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا في منغوليا كما أنه حصد الميدالية الفضية في بطولة الألعاب القتالية العالمية.

وحل اللاعب عبدالكريم الرشيد في المركز الثاني عشر دولياً والثالث آسيوياً ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم ، وكان عبدالكريم الرشيد قد فاز العام الماضي بالميدالية الفضية في بطولة آسيا وذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بكازاخستان.

وجاء بدر الخزاعي في المركز الخامس عشر ضمن منافسات وزن تحت ٨٥ كغم وسامح أبو الراغب في المركز 21 ضمن منافسات وزن فوق 94 كغم.

وسيواصل نجوم المنتخب الوطني مساعيه في العام 2020 تحقيق الميداليات وحصد النقاط للتقدم أكثر على سلم التصنيف العالمي والذي سيلعب دوراً كبيراً في عملية التأهل إلى النسخة الحادية عشر من “الألعاب العالمية” والتي تستضيفها مدينة برمنغهام بولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية حيث من المقرر أن يتأهل إليها في رياضة الجوجيتسو المصنفين العشر الاوائل بكل وزن.