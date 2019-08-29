“الجوجيتسو” يستعد للمشاركة ببطولة الالعاب القتالية العالمية

عمان – الغد – يستهل المنتخب الوطني للجوجيتسو يوم غدٍ الجمعة، مشاركته في بطولة الألعاب القتالية العالمية والتي ستقام في مدينة تشنغجو الكورية الجنوبية، وتستمر حتى 6 شهر أيلول المقبل، بمشاركة دولية واسعة.

وسيواجه حيدر الرشيد منافسه الكازاخستاني روسلان إسراليووف ضمن منافسات وزن تحت 85 كغم، في حين سيواجه حسين الرشيد لاعب تركمانستان ميرغن جورييف ضمن منافسات نفس الوزن. من جانبها، ستستهل اللاعبة يارا قاقيش منافسات وزن تحت 70 كغم بمواجه الفائزة بين الكولومبية مادلين تشوكونتا والمنغولية خولان بالتبتار.

وسيواجه اللاعب باسل فانوس الاماراتي عبد الله الكبيسي ضمن منافسات وزن فوق 85 كغم، في حين سيلعب زيد جرندوقة أمام الفلبيني ليمكويل باسا ضمن منافسات نفس الوزن. وضمن منافسات المواي تاي، يستهل عبد الرحمن السراديح منافسات منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل بلقاء التايلندي مان كونغ ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم.

يذكر أن الأردن يشارك في البطولة برياضتي الجوجيتسو والمواي تاي حيث يمثل منتخبنا الوطني للجوجيتسو كل من اللاعبين: يارا قاقيش (وزن تحت 70 كغم) وحيدر الرشيد (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم) وزيد جرندوقة (وزن فوق 85 كغم) وباسل فانوس (وزن فوق 85 كغم) إلى جانب زيد أبو السعود المدير الفني ومحمد خير مساعد المدرب.

فيما يمثل المنتخب الوطني للمواي تاي اللاعب عبدالرحمن السراديح إلى جانب مدرب المنتخب ياسر أبو صفية.