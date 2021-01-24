الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشر والاخيرة من دوري الدرجة الأولى 2020 والذي تقام جميع مبارياته عند الثانية عصراً.

ويلتقي الثلاثاء كفرسوم مع اتحاد الرمثا على ملعب الامير هاشم بالرمثا، ومنشية بني حسن مع اليرموك على ستاد الامير محمد بالزرقاء.

وتتواصل المباريات الاربعاء، حيث يواجه بلعما نظيره دار الدواء على ستاد الامير محمد، والعربي مع السرحان على ملعب الامير هاشم.

وتختتم الجولة الخميس، فيلتقي الجليل مع ذات راس على ملعب الامير هاشم، والبقعة مع مغير السرحان على ملعب جرش، والكرمل مع الطرة على ستاد الامير محمد.

يذكر ان الجليل ضمن صعوده لدوري المحترفين للموسم المقبل في الجولة الماضية، فيما تتنافس فرق ذات راس والبقعة والطرة على بطاقة الصعود الثانية.

ويتصدر الجليل ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، ثم ذات راس ثانياً 25، البقعة 24، الطرة 23، مغير السرحان 20، بلعما 19، كفرسوم 17، دار الدواء 14، العربي، والسرحان، واتحاد الرمثا 13، اليرموك 12، الكرمل 7، ومنشية بني حسن بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.