الجولة التاسعة من الدوري النسوي للمحترفات تنطلق الأربعاء

عمان – الغد- تنطلق يونم غد الأربعاء ، في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة التاسعة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

ويلتقي الأرثوذكسي مع النصر عند الثالثة مساء، فيما يواجه الاستقلال نظيره الأهلي عند السادسة مساء.

وتختتم الجولة يوم الخميس بلقاء يقام عند السادسة مساء ويجمع القادسية مع شباب الأردن.

ويتصدر عمان الترتيب بـ 21 نقطة، ثم شباب الأردن 18، القادسية 15، الاستقلال 9، الأرثوذكسي 6، والأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.