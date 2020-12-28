الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى تنطلق الثلاثاء

عمان – الغد – تنطلق يوم الثلاثاء 29 كانون الأول الجاري، منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لموسم 2020، والتي تقام جميع مبارياتها عند الثانية عصراً.

ويلتقي الثلاثاء الطرة مع مغير السرحان على ملعب جرش، فيما يواجه كفرسوم نظيره منشية بني حسن على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، واليرموك مع السرحان على ملعب الأمير حسين بالسلط.

وتتواصل المباريات الأربعاء، حيث يلتقي البقعة مع دار الدواء على ملعب جرش، والكرمل مع ذات راس على ملعب الأمير هاشم.

وتختتم الجولة الخميس 31 الجاري بلقاء اتحاد الرمثا مع بلعما على ملعب جرش، والجليل مع العربي على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر ذات راس ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة، ثم بلعما ثانيا ب 15، ثم الجليل والبقعة 14، الطرة واتحاد الرمثا 13، مغير السرحان ودار الدواء 11، السرحان 10، العربي 9، اليرموك وكفرسوم 8، الكرمل 4، ومنشية بني حسن بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن منافسات البطولة تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.