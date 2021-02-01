الجولة التحضيرية الأولى لجولات دوري الجواد العربي تنطلق الجمعة

عمان – الغد – أعلن نادي الجواد العربي عن فتح باب التسجيل للجولة التحضيرية الاولى استعدادا لجولات دوري الجواد العربي 2021 ، احتفاء بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الـ 59 ومئوية المملكة الاردنية الهاشمية .

وستقام البطولة يوم الجمعة على ميدان نادي الجواد العربي في صالة الأبطال ، التي ينظمها النادي بالتعاون مع شركة القوة للفروسية، وبأشراف اتحاد الفروسية الملكي واللجنة الاولمبيبة ، وفق قانون الاتحاد الدولي للفروسية ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لمختلف مراكز الفروسية اضافة الى عدد كبير من فرسان الدول المقمين في الأردن.

وتضم فئات البطولة 80-90سم ،100سم ،110سم ،120-125سم ،130-135سم ،140سم، مؤكدا ان النادي يتخذ اجراءات للحفاظ على السلامة العامة وفق تعليمات اللجنة الاولمبية الاردنية، في ظل هذا التوقيت الذي ينتشر فيه جائحة كورونا .

وقال مدير البطولة خضر القصير:” اعد نادي الجواد العربي كافة الترتيبات لإنجاح البطولة وان مجموع الجوائز المالية 1075 دينار، ويشارك في البطولة نخبة الفرسان كنصوح كيالي، رعد ناصر، ستفين يعقوب، حمزة الكسواني، هدى كيالي، سند الحسن، علي ومحمد ابو حمور، راية علام ، رامي شاهين، فارس النابلسي، عبد الرحمن القرشة ، فهد الحسن.