الجولة الثالثة من الدور الأخير لدوري الناشئات تقام الثلاثاء

تقام يوم غد الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات تحت 17عاما.

ويشهد ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب عند الرابعة عصراً، مواجهتي النصر مع الأرثوذكسي، والراية مع عمان، فيما يحتضن ملعب جرش بنفس التوقيت لقاء الحسين مع الأهلي.

في المقابل، يعود ملعب البولو عند السابعة والنصف مساء ليحتضن مواجهة القادسية مع عمان اف سي.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن عمان، ثم الأرثوذكسي 4، النصر وعمان اف سي 3، القادسية 1، والأهلي والراية دون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.