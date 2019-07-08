الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ تنطلق السبت

عمان – الغد – ينطلق صباح يوم السبت المقبل سباق الكارتينغ – الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينع (تحدي روتاكس – ماكس) ويتكون السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس و الماسترز).

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ لفئات (المايكرو والميني – ماكس)، تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20 – 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 صباحا – 10.10 صباحا ، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ، ومن ثم جولة (فاينل) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.

المنافسة على أشدها

يدخل السائقون في صراع مع الزمن من أجل التقدم نحو مراكز الصدارة في سباق الكارتينغ الثالث لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس).

السباق يعد محطة مهمة للمتسابقين من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ مما يجعل السباق من أكثر السباقات تشويقا.

وكان قد فاز في سباق الكارتينغ الثاني في فئة السينيور- ماكس: المركز الأول: أمير هشام النجار، المركز الثاني مناف حجاوي، المركز الثالث هشام أمير النجار.

وفي فئة الميني – ماكس: المركز الأول سند الحموي، المركز الثاني فيصل ناشخو، المركز الثالث أركان مكالدة.

وفي فئة الجونيور، المركز الأول عبد الله الدسوقي، المركز الثاني زيد الحاج حامد.

اللجان المشرفة على السباق

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا) والعضوان زيد وليد أبو زيد وباسم ترزي ويدير السباق طارق سختيان ومسؤولا النتائج حسام المصري وديما زراعيني ومسؤول السلامة عبد الله قصاص ضابط شؤون المتسابقين علاء الزرو والمراقبون من طاقم حلبة جوردن سبيد سنتر ومسؤول الفحص الفني نتاشا دخقان ومسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصرالدين، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار حنا قبطي والمسؤول المالي محمد السيد ومسؤول االدعم اللوجستي خليل السواعير ومسؤول اللوازم رضا بكر ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج.