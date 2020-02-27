الجولة الثالثة من بطولة البنك العربي تحت 15 عاما تنطلق “السبت”

عمان – الغد – تقام يوم السبت المقبل، مباريات الجولة الثالثة من بطولة البنك العربي تحت 15 عاما للموسم 2020، والتي تقام بمشاركة أندية المحترفين كافة.

وتنطلق اولى مباريات الجولة عند الحادية عشر صباحاً، عندما يواجه الحسين نظيره الرمثا على ملعب جرش، فيما تقام باقي المباريات عند الثانية والنصف عصراً، حيث يلتقي شباب العقبة مع الوحدات على ملعب العقبة، والفيصلي مع الصريح على ملعب الاول، ومعان مع الاهلي على ملعب الهاشمي، وشباب الاردن مع السلط على ملعب الشباب، فيما يستضيف الجزيرة على ملعبه نظيره سحاب.

ويتصدر فريق معان ترتيب الفرق بـ6 نقاط، وبفارق الاهداف عن الحسين والاهلي، ثم الفيصلي بـ4 نقاط وبفارق الاهداف عن الرمثا، ثم الوحدات بـ3 وبفارق الاهداف عن الصريح، ثم الجزيرة 2، يليه سحاب، شباب العقبة، السلط وشباب الاردن دون نقاط.

يذكر ان مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية، تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.