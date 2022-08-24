الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للسيدات تنطلق غدا

عمان – الغد – تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2022، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتشهد الجولة مواجهة شفا بدران مع عجلون عند الخامسة عصرا، فيما يلتقي الراية مع عمان FC بنفس التوقيت، وتختتم المنافسات بلقاء شباب بشرى والعروبة عند الثامنة مساء.

ويتشارك عمان FC والراية صدارة ترتيب الفرق ب 6 نقاط، ويليهما شباب بشرى 3، شفا بدران والبتراء 1، العروبة وعجلون أخيرا (دون نقاط).

وتُلعب المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهابا وإيابا)، ويتوج باللقب صاحب المركز الأول في الترتيب، ويصعد للدوري الأردني للمحترفات 2023، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجة الثانية للموسم المقبل.