الجولة الثالثة من دوري الناشئات تحت 14 عاما تنطلق غدا

تنطلق يوم غد الأربعاء على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثالثة من دوري الناشئات تحت 14عاما.

ويلتقي البترا مع الراية عند الخامسة عصرا، وبذات التوقيت يواجه الأرثوذكسي فريق عمان، فيما يلاقي الحسين نظيره 6 يارد عند السادسة والنصف مساء، لحساب المجموعة الأولى.

وتشهد مواجهات المجموعة الثانية، لقاء القادسية وعمان اف سي عند الخامسة عصرا، والنصر مع الاستقلال بنفس التوقيت.

وحسب تعليمات البطولة، تم تقسيم الفرق على مجموعتين وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور الثاني والذي سيقام أيضاً بنظام الدوري المجزأ بين الفرق الستة، ليحصل على اللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في المقابل، تنتقل الفرق الخمسة غير المتأهلة من المجموعتين، لتتواجه بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بعيداً عن حسابات المنافسة على اللقب.

وتقام منافسات البطولة، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.