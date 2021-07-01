الجولة الثامنة من الدوري الأردني للمحترفين تنطلق “الجمعة”

عمان – تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأردني للمحترفين 2021، حيث يلتقي الحسين مع الوحدات عند السادسة مساء على ستاد الحسن، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي عند الثامنة والنصف مساء لقاء الفيصلي والرمثا.

ويقام السبت لقاء وحيد يجمع سحاب مع السلط عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما تتواصل المباريات الأحد، حيث يلتقي شباب الأردن مع الجزيرة عند السادسة مساء على ستاد عمان الدولي، في حين يواجه البقعة نظيره الجليل عند الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد.

وتختتم مباريات الجولة الاثنين، بلقاء وحيد يحتضنه ستاد الأمير محمد عند الثامنة والنصف مساء ويجمع معان مع شباب العقبة.

في المقابل يقام يوم الأربعاء 7 الجاري، عند الثامنة والنصف مساء، على ستاد عمان الدولي، اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني، والذي يجمع الوحدات مع الرمثا.

ويتشارك فريقا الرمثا والفيصلي ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة، ثم الوحدات 13، شباب الأردن 12، الجزيرة والسلط 11، الحسين 10، شباب العقبة 8، معان 5، سحاب والجليل 4، البقعة بالمركز الأخير دون نقاط.

وتشهد مباريات هذه الجولة عودة جماهير الكرة، وبنسبة 30% من سعة المدرجات، طبقا للقرارات الحكومية المتعلقة بفايروس كورونا، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.